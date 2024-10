Guilherme Müller substitui Mil-Homens no Benfica Campus

“Após sete anos na liderança do Benfica Campus, Pedro Mil-Homens vai deixar estas funções para integrar, como líder técnico, o projeto internacional FIFA Academy Systems”, refere o Benfica em comunicado.



Pedro Mil-Homens liderou o centro de formação e treino do Benfica, localizado no Seixal, desde 2017, com o clube a agradecer pela sua “visão, entrega, empenho, dedicação e lealdade profissional”.



“A escolha de Pedro Mil-Homens para desempenhar funções de liderança no projeto FIFA Academy Systems é, também, um motivo de orgulho para o Sport Lisboa e Benfica, pois é a escolha de um dos seus para assumir essas funções”, acrescenta.



O clube, liderado por Rui Costa, anunciou pouco depois a escolha de Guilherme Müller para assumir as funções de diretor-geral do Benfica Campus, iniciando funções em novembro.



“Formado em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, advogado desde 2009 e pós-graduado em Direito do Desporto, Guilherme Müller exerceu funções como adjunto e chefe de Gabinete na Secretaria de Estado do Desporto e Juventude entre 2011 e 2015”, explica o Benfica.



Depois foi consultor do Sindicato dos Jogadores e do Grupo Parlamentar do PSD para a área do Desporto e entre 2017 e 2023 integrou a SAD do Estoril Praia, primeiro como diretor jurídico e depois como diretor-geral.



“Desde então, exerceu funções de consultoria para o presidente da Liga Portugal na área de Relações Internacionais. Para o novo e ambicioso desafio que se aproxima no seu trajeto profissional, o Sport Lisboa e Benfica dá a Guilherme Müller as boas-vindas, com votos de enorme sucesso no nosso clube”, conclui.