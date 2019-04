Hassan: "Adel Taarabt tem tudo na mão dele

Hassan é da opinião que o compatriota voltou a nascer para o futebol e só depende dele tendo percebido que perdeu tempo por ser indisciplinado.



Na opinião do antigo avançado do Benfica o médio que jogou em Inglaterra e Itália “tem muita qualidade” e “foi uma promessa da seleção de Marrocos”, só “não teve quem o aconselhasse”.



Hassan considerou que uma parte do ressurgimento de Taarabt é da responsabilidade do treinador Bruno Lage que o “entendeu e lhe deu confiança”, como revelou ao jornalista Nuno Matos.



O ex-jogador admitiu que “foi importante” o futebolista ter sido aplaudido pelos adeptos frente ao Tondela.



A concluir o compatriota desejou que Taarabt “pense só no Benfica, no treinador, nos adeptos e no presidente Vieira” e a partir de agora “tem tudo na mão dele”.