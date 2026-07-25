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Futebol Internacional
Hat-trick’ de Francisco Silva na goleada do Benfica B aos espanhóis do Mérida
O Benfica B, da II Liga portuguesa de futebol, goleou hoje por 4-0 o Mérida, do terceiro escalão de Espanha, em jogo de preparação para a época 2026/27, disputado no Benfica Campus, no Seixal.
Autor de um ‘hat-trick’, aos 19, 24 e 31 minutos, o avançado Francisco Silva foi a figura do encontro em que todos os golos da equipa comandada por Nélson Veríssimo foram apontados na primeira parte, período em que, aos sete minutos, Tiago Freitas inaugurou o marcador.
Os benfiquistas alinharam de início com Gonçalo Sobral, Duarte Soares, Martim Ferreira, João Fonseca, João Capucho, Nuno Félix, Rafael Quintas, Tiago Freitas, Tiago Rodrigues, Francisco Neto e Francisco Silva.
No encontro, o treinador dos ‘bês’ do Benfica utilizou ainda Arnas Voitinovicius, Diogo Coelho, Ricardo Neto, Guilherme Gaspar, Tiago Parente, Isaac Ferreira, Stevan Manuel, Federico Coletta, Olívio Tomé, Tomás Soares e Felipe Lima, avançado ex-Alverca que foi hoje oficializado como reforço.
O primeiro jogo do Benfica B na II Liga será diante do Leixões, a 09 de agosto.
Os benfiquistas alinharam de início com Gonçalo Sobral, Duarte Soares, Martim Ferreira, João Fonseca, João Capucho, Nuno Félix, Rafael Quintas, Tiago Freitas, Tiago Rodrigues, Francisco Neto e Francisco Silva.
No encontro, o treinador dos ‘bês’ do Benfica utilizou ainda Arnas Voitinovicius, Diogo Coelho, Ricardo Neto, Guilherme Gaspar, Tiago Parente, Isaac Ferreira, Stevan Manuel, Federico Coletta, Olívio Tomé, Tomás Soares e Felipe Lima, avançado ex-Alverca que foi hoje oficializado como reforço.
O primeiro jogo do Benfica B na II Liga será diante do Leixões, a 09 de agosto.