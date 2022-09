Henrique Araújo bisa na goleada do Benfica B ao Sporting da Covilhã

Numa partida em que o conjunto serrano ficou reduzido a 10 jogadores, aos 39 minutos, devido à expulsão de Kukula, as ‘águias’, que antes do primeiro quarto de hora já venciam por 2-0, viram também Rodrigo Pinho e Henrique Pereira ‘faturarem’ no reencontro da equipa com os triunfos. Ao invés, os beirões somaram o seu sexto encontro sem vencer.



Com vários jogadores no 'onze' que habitualmente trabalham com a equipa principal – Paulo Bernardo, Henrique Araújo, Rodrigo Pinho e Diego Moreira –, o Benfica B teve uma entrada avassaladora no jogo, conseguindo chegar ao 2-0 ainda antes de estarem cumpridos os primeiros 15 minutos.



Assistidos, respetivamente, por Diogo Capitão e Henrique Pereira, Henrique Araújo, aos oito minutos, e Rodrigo Pinho, aos 13, que já tinham ameaçado antes a baliza contrária, fizeram os dois primeiros golos do jogo, materializando o ascendente que as 'águias' tiveram no Seixal desde o apito inicial.



A perder por 2-0, o Sporting da Covilhã viu a sua missão complicar-se ainda mais aos 39 minutos, momento em que o Kukula, que estava a ser o melhor elemento dos ‘leões da serra’ (os dois únicos remates no primeiro tempo foram de sua autoria), viu o segundo cartão amarelo e foi expulso.



O Benfica B aproveitou a superioridade numérica para ampliar a vantagem para 3-0 logo após o reatamento. Aos 46 minutos, depois de ser desmarcado por Rodrigo Pinho, Henrique Pereira ficou na 'cara' de Bruno Bolas e não sentiu dificuldades em bater o guarda-redes contrário.



O Sporting da Covilhã nunca deixou de procurar o tento de honra, que esteve perto de conseguir em lances protagonizados por Beléa, aos 57 e 76 minutos. No primeiro, o jogador, que foi lançado no início da segunda parte, viu Samuel Soares opor-se ao remate e no segundo levou a bola à trave da baliza dos benfiquistas.



Apesar da reação do Sporting da Covilhã, o Benfica B não sentiu quaisquer dificuldades em controlar as operações até ao final. Já em tempo de compensação, Henrique Araújo, que aos 87 minutos tinha falhado o alvo, fez o 4-0 num remate, com pouco ângulo, que ainda desviou num defesa antes de entrar na baliza.



Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.



Benfica B – Sporting da Covilhã, 4-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Henrique Araújo, 8 minutos.



2-0, Rodrigo Pinho, 13.



3-0, Henrique Pereira, 46.



4-0, Henrique Araújo, 90+3.



Equipas:



- Benfica B: Samuel Soares, João Tomé (Kiko, 61), Lacroix, Adrian Bajrami, Rafael Rodrigues, Diogo Capitão (Jevsenak, 61), Paulo Bernardo (Cher Ndour, 74), Henrique Pereira, Diego Moreira (Gerson Sousa, 68), Henrique Araújo e Rodrigo Pinho (Martim Neto, 68).



(Suplentes: Pedro Souza, Gerson Sousa, João Resende, Ricardo Teixeira, Cher Ndour, Jevsenak, Martim Neto, Kiko, e Pedro Santos).



Treinador: Luís Castro.



- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Diogo Rodrigues, Pedro Casagrande, Jaime Simões (Beléa, 46), Jorginho (Nuno Rodrigues, 71), Mohammed Adams, Sérgio Quintero (Dudu, 78), Gilberto Silva (Sena Yang, 61), Zé Tiago (Aponzá, 46), Gildo Lourenço e Kukula.



(Suplentes: Vítor São Bento, Sena Yang, Perea, Cornélio, Aponzá, Beléa, Nuno Rodrigues, Fabrice Tamba e Dudu).



Treinador: Leonel Pontes.



Árbitro: David Silva (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kukula (23 e 39), Jaime Simões (34), Henrique Araújo (38) e Gilberto Silva (42). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Kukula (39).



Assistência: cerca de 600 espetadores.