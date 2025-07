Hóquista Lucas Ordoñez renova por um ano com o Benfica

Ordoñez, capitão da seleção argentina, tem 36 anos e o seu contrato terminava no final da temporada, mas o treinador Edu Castro decidiu contar com a sua experiência por mais uma época.



"Estou feliz por continuar nesta casa, nesta família. Se recuarmos, já são sete anos desde que cheguei aqui, a um país novo, sem saber o que ia encontrar. A verdade é que superou as expectativas que tinha – como clube, como instituição, pela família que encontrei aqui dentro. Foram passando muitos companheiros, seguimos aqui com alguns que estão desde que cheguei. Estou muito contente por continuar neste grande clube", disse o internacional argentino, em declarações à BTV.



O avançado argentino está há sete épocas no clube da Luz, após três temporadas no FC Barcelona. Na Argentina destacara-se no Banco Hispano, e já na Europa estivera no Vic, Liceo, Cerdanyola, Tenerife e Follonica.



No Benfica, venceu a única edição realizada da Taça 1947 (2020/21), a Supertaça António Livramento (2022/23 e 2023/24), o Campeonato Nacional (2022/23) e a Elite Cup (2023/24 e 2024/25).



Foi campeão do mundo em 2015 e 2022 e, pelo FC Barcelona, conquistou a Liga dos Campeões.