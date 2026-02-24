Huijsen falha jogo com Benfica, Valverde deverá estar apto





(Com Lusa)

O internacional espanhol, que foi titular na primeira mão no Estádio da Luz, já tinha falhado no fim de semana a visita ao Osasuna, para o campeonato, num jogo em que os ‘merengues’ foram derrotados e perderam a liderança na ‘La Liga’.No treino de hoje da formação madrilena, na véspera de receber o Benfica na segunda mão do play off de acesso aos oitavos de final da ‘Champions’, Huijsen voltou a estar ausente, mas o médio uruguaio Fede Valverde esteve em campo.Valverde, substituído com o Osasuna devido a queixas físicas, esteve a treinar nos 15 minutos hoje abertos à imprensa e deverá voltar a ser titular diante dos ‘encarnados’, depois de também o ter sido no primeiro jogo.Além de Huijsen, o treinador Álvaro Arbeloa também não contará na quarta-feira com os lesionados Éder Militão, Dani Ceballos e Jude Bellingham, nem com o brasileiro Rodrygo, que está recuperado de lesão, mas cumpre castigo na ‘Champions’.O Benfica visita o Real Madrid depois de ter perdido na Luz por 1-0 na primeira-mão. O jogo decisivo está agendado para quarta-feira no Estádio Santiago Bernabéu às 20:00 (horas de Lisboa) e será dirigido pelo árbitro esloveno Slavko Vincic.