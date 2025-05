I Liga. Aursnes lesiona-se e vai falhar embate com o Sporting de Braga

O médio norueguês tem sido um dos jogadores mais utilizados do Benfica nas últimas três temporadas. De acordo A Bola e o Jogo, Aursnes fez exames médicos, confirmando-se uma lesão muscular na coxa direita. Assim, o jogador vai falhar a próxima partida do Benfica.





O clube treinado por Bruno Lage vai deslocar-se a Braga para a última jornada do campeonato, em igualdade pontual com o Sporting e com possibilidades matemáticas de ainda conquistar o título, apesar da vantagem leonina no confronto direto (vai defrontar o Vitória de Guimarães em Alvalade).





A participação na final da Taça de Portugal, no dia 25 de maio, também fica em dúvida. Fredrik Aursnes leva até ao momento 48 partidas pelo Benfica, nesta temporada, tendo marcado três golos (o último frente ao Estoril no António Coimbra da Mota) e feito oito assistências.