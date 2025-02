I Liga. Benfica com deslocação de risco aos Açores

Os encarnados, que chegam a Ponta Delgada motivados com o recente triunfo em casa dos franceses do Mónaco por 1-0, adiantando-se na eliminatória de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, têm de gerir o plantel, que, além do cansaço físico, apresenta alguns problemas com lesões.Do outro lado, surge uma equipa açoriana muito motivada e que voltou a subir de forma nas últimas jornadas, tendo surpreendido na 19.ª jornada com o empate (1-1) no Dragão, seguindo-se triunfos por 2-1 na receção ao Casa Pia e na deslocação a casa do AFS, resultados que deixam o Santa Clara num confortável quinto posto, a cinco pontos de FC Porto e Sporting de Braga, terceiro e quarto, respetivamente, e com mais cinco do que os casapianos, sextos classificados.A espreitar um possível deslize benfiquista está o campeão e líder Sporting, que recebe, também no sábado, o Arouca, numa altura em que os 'leões' surgem numa má fase nas competições europeias - perderam por 3-0 a meio da semana na receção ao Borussia Dortmund, no play-off da Liga do Campeões -, mas, para o campeonato, já estão há oito jogos sem derrotas, tendo saído na última jornada com um empate 1-1 da casa do FC Porto.





Sem margem para ceder mais terreno, o FC Porto, terceiro, a quatro pontos do Benfica e a oito do Sporting, está obrigado a vencer no domingo em casa do Farense, com o conjunto algarvio a estar também proibido de ceder pontos, encontrando-se no lado oposto da tabela, num 17.º e penúltimo lugar.



Mais focos de interesse



A ronda arranca esta sexta-feira, com um explosivo Boavista-Estrela da Amadora, duas equipas situadas na zona baixa da classificação, com os "axadrezados", últimos e que viram esta semana levantado o impedimento de inscrever novos jogadores e vão estrear o treinador Lito Vidigal, a precisarem de somar os três pontos para tentarem anular a desvantagem para as equipas cimeiras.



Destaque ainda nesta jornada para o sempre "quente" dérbi minhoto entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, num encontro em que os vimaranenses, com somente um triunfo nos últimos nove encontros na prova, têm uma das derradeiras oportunidades de se aproximarem dos lugares da frente, enquanto os "arsenalistas" tentarão manter-se "colados" ao FC Porto na luta pelo pódio.