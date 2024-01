I Liga. Benfica persegue vitória frente ao Boavista

Os encarnados voltam a defrontar a única equipa que os derrotou na presente edição do campeonato, quando os "axadrezados" venceram no Bessa, na primeira jornada, por 3-2, mas o momento atual das equipas dá claro favoritismo às "águias", embora o Boavista venha de uma moralizadora vitória de 4-1 em casa do Vizela na última jornada.





O Benfica, que venceu nove das últimas 10 receções a este oponente, tentará continuar a apoiar-se na continuidade que tem tido recentemente ao nível de onze inicial. Marcos Leonardo marcou na estreia, mas Arthur Cabral deverá, para já, guardar o lugar no onze, enquanto o outro reforço de janeiro, Álvaro Carreras, lutará apenas por um lugar na convocatória.



A escolha da equipa é mais complexa para a formação nortenha, que conta com quatro baixas por lesão mas lamenta também a ausência de Bruno Onyemaechi e Chidozie, ambos ao serviço da Nigéria no CAN. A grande dúvida é Salvador Agra, que será uma ajuda importante caso já esteja apto para ir a jogo.