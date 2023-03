I Liga. Benfica recebe Famalicão com o título na mira

Em perseguição de um troféu que lhe escapou nas últimas três épocas, o Benfica dispõe de oito pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo posicionado, que se desloca no sábado ao estádio do Desportivo de Chaves (14.º), e 10 sobre o Sporting de Braga, terceiro, anfitrião do Rio Ave (10.º) no domingo.Depois de ter vencido na ronda anterior com dificuldade, em Vizela, por 2-0, a equipa lisboeta distanciou-se no comando da prova graças à surpreendente derrota sofrida pelo FC Porto, na receção ao Gil Vicente, e ao desaire do Sporting de Braga, na visita ao Vitória de Guimarães, ambas por 2-1.Os deslizes do campeão nacional e dos bracarenses permitiram também ao Sporting, que ocupa o quarto lugar e bateu o Estoril Praia por 2-0, reduzir o atraso para cinco e sete pontos, voltando a sonhar com os lugares de acesso à Liga dos Campeões, já na deslocação de sábado ao estádio do Portimonense (11.º).O líder voltou a engrenar e pode obter a sétima vitória seguida no campeonato, igualando o melhor registo de 2022/23 (que alcançou num arranque irresistível de temporada), em "trânsito" para os quartos de final da "Champions", pois recebe o Club Brugge na terça-feira, após ter triunfado na Bélgica por 2-0, na primeira mão dos "oitavos".O Benfica, que na primeira volta ganhou por tangencial 1-0 em Famalicão, não terá no banco de suplentes o treinador alemão Roger Schmidt, expulso em Vizela, mas dentro do campo contará com o melhor marcador da I Liga, o médio João Mário, autor de 14 golos na prova, dois dos quais carimbaram a vitória na jornada anterior.O avançado Gonçalo Ramos, segundo melhor marcador, a par do espanhol Fran Navarro (Gil Vicente), ambos com 13 golos, é outra das armas dos lisboetas frente ao Famalicão, que venceu os dois últimos jogos e saltou do 15.º lugar, primeiro acima da "zona vermelha", para um tranquilo nono.O líder tentará afastar-se ainda mais do FC Porto, que, à semelhança do que tem acontecido em tempos recentes, vai apresentar-se em Chaves desfalcado de vários jogadores influentes, dois dos quais – o defesa João Mário e o médio Uribe – por terem sido expulsos frente ao Gil Vicente.O treinador Sérgio Conceição poderá continuar privado dos avançados Galeno, Gabriel Veron e Evanilson, devido a lesão, para o embate frente a um adversário que já bateu duas vezes esta época (3-0, para a I Liga, e 2-0, para a Taça da Liga) e que ganhou apenas um dos derradeiros nove jogos no campeonato.





Braga, Sporting e Vitória na perseguição



O Sporting de Braga, que também teve dois jogadores expulsos em Guimarães, o defesa Niakaté e o avançado Álvaro Djaló (autor do golo insuficiente dos "arsenalistas"), pretende manter o Sporting a uma distância segura do terceiro lugar, o último de possível acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

O Sporting, que ganhou ânimo, mas continua distante dos objetivos mínimos para esta temporada, e o Braga vão defrontar equipas que venceram na primeira volta e que, tal como lisboetas e minhotos, ocupam posições seguidas na classificação, com os vila-condenses um ponto à frente dos algarvios.



O Guimarães, que parece cada vez mais destinado a terminar no quinto lugar, visita no domingo o Santa Clara (17.º e penúltimo), enquanto os perseguidores Arouca (sexto) e Casa Pia (sétimo) abrem e fecham a jornada, respetivamente, na sexta-feira, no estádio do Boavista (oitavo), e na segunda-feira, na receção ao lanterna-vermelha Paços de Ferreira.



Programa da 23.ª jornada:



- Sexta-feira, 3 mar:



Boavista - Arouca, 19h00



Benfica - Famalicão, 21h15



- Sábado, 4 mar:



Estoril Praia - Vizela, 15h30



Portimonense - Sporting, 18h00



Desportivo de Chaves - FC Porto, 20h30



- Domingo, 5 mar:



Gil Vicente - Marítimo, 15h30



Santa Clara - Vitória de Guimarães, 18h00



Sporting de Braga - Rio Ave, 20h30



- Segunda-feira, 6 mar:



Casa Pia - Paços de Ferreira, 20h15

