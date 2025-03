I Liga. Bruno Lage escolhido como o melhor treinador do mês de fevereiro

A votação é realizada pelo treinadores da I Liga e com cerca de 23 por cento dos votos, Bruno Lage foi considerado o melhor treinador do mês de fevereiro. O Benfica jogou por quatro vezes para o camponato, tendo vencido todas as partidas frente ao Boavista, Moreirense, Santa Clara e Estrela da Amadora.

A tendência de fevereiro? Só 𝘃𝗶𝘁𝗼́𝗿𝗶𝗮𝘀! ✅



Bruno Lage é o 𝗧𝗿𝗲𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗼 𝗠𝗲̂𝘀 na #LigaPortugalBetclic, eleito pelos colegas de profissão! 🏆#LigaPortugal #SLB pic.twitter.com/fFEDUAaHtR — Liga Portugal (@ligaportugal) March 19, 2025



O técnico de 48 anos ficou à frente de Carlos Carvalhal, do Sporting de Braga, e de Ian Cathro, do Estoril Praia.





É o terceiro prémio da Liga Portugal, em fevereiro, para membros do Benfica, depois de Tomás Araújo ter sido escolhido como o defesa do mês de fevereiro e de Pavlidis ter arrecadado o prémio de melhor avançado.