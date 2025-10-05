I Liga. FC Porto e Benfica em duelo clássico

Os portistas recebem o Benfica na condição de líderes isolados, com três pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado.





A equipa comandada por Francesco Farioli terá pela frente uma equipa que tem menos quatro pontos, no terceiro lugar, e que atravessa um momento delicado, com eleições dentro de poucas semanas, uma derrota em Stamford Bridge com o Chelsea (1-0) para a Liga dos Campeões e já com uma mudança na equipa técnica, com José Mourinho a render Bruno Lage.





"Virose no Benfica? Eu também ando medicado", diz Farioli

José Mourinho assume que o Benfica está a viver um momento difícil e deixa muitos elogios ao FC Porto, mas mesmo assim não reconhece que os líderes sejam favoritos para o Clássico no Dragão.





Para Mourinho será um regresso a uma casa onde foi muito feliz - conquistou uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, além de dois campeonatos nacionais -, mas dificilmente será recebido com aplausos dos sócios e adeptos ‘azuis e brancos’.Francesco Farioli diz que o jogo frente ao Benfica não é decisivo mas é importante. O treinador do Porto desvaloriza a virose que atingiu o plantel dos encarnados e até sublinhou que ele mesmo anda medicado.Na antevisão do jogo, garantiu que a doença que veio de Londres não vai afetar a equipa.Apesar do atual momento, o Benfica entra em campo com mais dois dias de descanso do que o FC Porto, face ao jogo dos portistas ante o Estrela Vermelha (2-1) na fase de liga da Liga Europa, na quinta-feira.