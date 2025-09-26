I Liga. Gil Vicente assustou a Luz mas Pavlidis deu os três pontos ao Benfica
Ao terceiro jogo, a segunda vitória. O Benfica de José Mourinho conseguiu vencer esta sexta-feira o Gil Vicente por 2-1 mas teve de sofrer muito, num jogo de exibições inconsistentes, de um galo de Barcelos a jogar bom futebol e a assustar a Luz e um Vangelis Pavlidis a encontrar a baliza por duas vezes e a dar os três pontos ao Benfica que teve também em Trubin uma das figuras mais importantes no jogo.
O relógio ainda não dava um minuto de jogo e o Gil Vicente mostrou ao Estádio da Luz ao que vinha. A equipa sensação iniciou a partida com um remate de Murilo à queima-roupa que Trubin defendeu com muita dificuldade. Na recarga, o ucraniano voltou a ser providencial para travar a primeira investida do Galo.
Vantagem da equipa de Barcelos que aos dez minutos justificava a vantagem com uma exibição destemida no Estádio da Luz.
O Benfica conseguiu responder e valeu à equipa de Mourinho Vangelis Pavlidis. Aos 18 minutos, o grego encontrou Schjelderup na esquerda, o norueguês cruzou, a bola foi cortada pelo adversário e o avançado dos encarnados aproveitou a deixa para rematar forte por entre as pernas de Andrew.
O Gil Vicente não se deixou atemorizar e Agustin e Pablo, no mesmo minuto, testaram a defesa do Benfica e o guardião Trubin. Pouco depois, Otamendi encontrou Lukebakio na profundidade e depois de uma receção orientada, o belga sofreu falta na grande área.
O lance foi prontamente apitado por João Gonçalves e Pavlidis voltou a mostrar que é especialista nas grandes penalidades. O grego voltou a marcar, com Andrew a adivinhar o lado mas a não chegar ao esférico. Reviravolta no resultado e o Benfica na frente.
Passados três minutos, Pablo empatou numa boa jogada de ataque do Gil Vicente mas o VAR descortinou um fora-de-jogo de seis centímetros do avançado. Ainda assim, o Gil continuou a pressionar e Murilo voltou a abanar os ferros da baliza de Trubin com um remate fortíssimo de fora da área que voltou a embater na barra.
Sem conseguir dominar as incidências da partida, o Benfica teve de saber sofrer e Luís Esteves esteve perto de bisar e empatar o jogo, com mais um remate que Trubin teve de defender com muita dificuldade. Faltavam 15 minutos para o fim do jogo.
As substituições não trouxeram à partida mais oportunidades flagrantes mas mantiveram o Gil Vicente no jogo e à procura de pelo menos um ponto, que acabou por não chegar. Hevertton ainda foi expulso por acumulação de amarelos, o Benfica aguentou o resultado e voltou a somar três pontos no campeonato.
Depois do empate frente ao Rio Ave, Mourinho e companhia regressaram aos triunfos. Ao sétimo jogo, o Benfica somou a quinta vitória (às quais se juntam dois empates), passa a somar 17 pontos e sobe, à condição, ao segundo lugar da I Liga, esperando pelo que o Sporting fará no sábado com o Estoril Praia.
Na próxima terça-feira, o Benfica volta a entrar em campo, frente ao Chelsea, em Stamford Bridge, naquela que será a segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.
Tópicos
