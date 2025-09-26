I Liga. Gil Vicente assustou a Luz mas Pavlidis deu os três pontos ao Benfica

O relógio ainda não dava um minuto de jogo e o Gil Vicente mostrou ao Estádio da Luz ao que vinha. A equipa sensação iniciou a partida com um remate de Murilo à queima-roupa que Trubin defendeu com muita dificuldade. Na recarga, o ucraniano voltou a ser providencial para travar a primeira investida do Galo.









Vantagem da equipa de Barcelos que aos dez minutos justificava a vantagem com uma exibição destemida no Estádio da Luz.





O lance foi prontamente apitado por João Gonçalves e Pavlidis voltou a mostrar que é especialista nas grandes penalidades. O grego voltou a marcar, com Andrew a adivinhar o lado mas a não chegar ao esférico. Reviravolta no resultado e o Benfica na frente.









Entrada gilista fulgurante e seis centímetros de sorte para o Benfica

Passados três minutos, Pablo empatou numa boa jogada de ataque do Gil Vicente mas o VAR descortinou um fora-de-jogo de seis centímetros do avançado. Ainda assim, o Gil continuou a pressionar e Murilo voltou a abanar os ferros da baliza de Trubin com um remate fortíssimo de fora da área que voltou a embater na barra.





Algo que não foi capaz de fazer dez minutos depois. Numa jogada que parece ser precedida de falta de Pablo sobre António Silva, o áribtro João Gonçalves marcou um livre direto para o Gil Vicente à entrada área do Benfica.O Benfica conseguiu responder e valeu à equipa de Mourinho Vangelis Pavlidis. Aos 18 minutos,O Gil Vicente não se deixou atemorizar e Agustin e Pablo, no mesmo minuto, testaram a defesa do Benfica e o guardião Trubin. Pouco depois,Os segundos 45 minutos começaram exatamente como os primeiros:Sem conseguir dominar as incidências da partida, o Benfica teve de saber sofrer e. Faltavam 15 minutos para o fim do jogo.As substituições não trouxeram à partida mais oportunidades flagrantes mas mantiveram o Gil Vicente no jogo e à procura de pelo menos um ponto, que acabou por não chegar., o Benfica aguentou o resultado e voltou a somar três pontos no campeonato.Na próxima terça-feira, o, naquela que será a segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.