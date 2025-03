I Liga. Pavlidis considerado o avançado do mês de fevereiro

O jogador grego marcou quatro golos em partidas a contar para o campeonato e fez uma assistência, o que valeu uma votação de mais de 26 por cento dos treinadores da I Liga, ficando à frente de Roger, do Sporting de Braga, e Aranda, do Famalicão.





Pavlidis faturou frente ao Boavista, fez dois golos ao Moreirense, e marcou outro frente ao Estrela da Amadora, tendo feito uma assistência nessa partida, que o Benfica venceu por 3-2.





A Liga anunciou também o melhor médio do mês. João Carvalho, do Estoril Praia, voltou a repetir a distinção e arrecadou mais de 17 por cento dos votos, afirmando-se como uma das grandes figuras da equipa de Ian Cathro que se encontra no oitavo lugar da Liga Portuguesa, depois de um mau início de temporada.





João Carvalho deixou para trás o colega de equipa Holsgrove e Fredrik Aursnes, do Benfica. No mês de fevereiro, o Estoril não perdeu qualquer jogo, tendo derrotado o Boavista, Gil Vicente e Rio Ave, e empatado com o Nacional da Madeira.