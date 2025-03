I Liga. Tomás Araújo eleito defesa do mês de fevereiro

O sítio oficial da Liga Portugal destacou as "consistentes exibições" do defesa de 22 anos e com 17 por cento dos votos de treinadores das equipas da I Liga Tomás Araújo arrecadou o prémio de melhor defesa de fevereiro.





O defesa do Benfica, que tem jogado na lateral direita do clube treinado por Bruno Lage, ficou à frente da concorrência de Chissumba, do Sporting de Braga, e de Boma, do Estoril Praia.

O defesa do Benfica, Tomás Araújo, é o Defesa do Mês



O central do Benfica é o Defesa do Mês e leva para casa o segundo troféu da época!



Para a escolha contribuíram as exibições do internacional português frente a Estrela da Amadora, Moreirense e Boavista, três jogos para o campeonato que o Benfica venceu.

Baliza famalicense

O prémio de melhor guarda-redes do mês anterior foi para Lazar Carevic, guarda-redes do Famalicão. O jogador de Montenegro arrecadou mais de 19 por cento das preferências dos treinadores e ficou à frente do polaco Mistza (do Rio Ave) e Gabriel Batista (do Santa Clara).





Carevic não sofreu golos no mês de fevereiro, deixando a zeros a baliza nas partidas do Famalicão frente ao Moreirense (2-0), Gil Vicente (2-0) e Vitória de Guimarães (0-0).