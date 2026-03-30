Instaurado processo disciplinar a alegados insultos racistas a voleibolista Lucas França

"A parte disciplinar está encaminhada [para o CD] agir em conformidade. São os procedimentos normais", adiantou o Diretor Técnico Nacional (DTN) da FPV, Leonel Salgueiro, em declarações à Lusa.



O alegado insulto racista, vindo das bancadas, de que terá sido alvo o jogador do Benfica Lucas França, ocorreu no passado sábado, durante o encontro entre o Sporting de Espinho e o Benfica, a contar para o campeonato nacional.



O incidente aconteceu no quarto set do segundo jogo dos quartos de final do play-off, levando o jogador a parar a partida para denunciar ter sido vítima do alegado insulto por parte de um adepto.



Na sequência destes acontecimentos, o clube "encarnado" emitiu um comunicado a lamentar o ocorrido e a enaltecer a postura dos dirigentes espinhenses na tentativa de resolução imediata do problema.



Apesar do incidente, o Benfica venceu o Sporting de Espinho por 3-1, apurando-se para as meias-finais do campeonato, onde vai defrontar o Leixões.



Em declarações à Lusa, o dirigente admitiu ainda não ter memória de uma situação semelhante na modalidade, sublinhando que a interrupção de jogos devido a insultos racistas “não é recorrente, nem normal no voleibol”.



"A nossa posição é de que somos terminantemente contra atitudes desta natureza. São comportamentos que não são dignos dos valores do desporto", reforçou o DTN.

