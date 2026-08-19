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Basquetebol
Internacional alemã Sarah Polleros reforça basquetebol feminino do Benfica
A alemã Sarah Polleros, de 24 anos, é reforço do basquetebol feminino do Benfica, informou hoje o clube lisboeta, que na última época conquistou a ‘dobradinha’, com o campeonato e a Taça de Portugal.
"O Sport Lisboa e Benfica informa que Sarah Polleros, basquetebolista alemã de 24 anos, assinou contrato com o Clube para a época 2026/27”, indicou o Benfica, acrescentando que a extremo/poste chega proveniente do CD Zamarat.
No clube espanhol, a alemã teve como treinador Ricardo Vasconcelos, o técnico que na próxima época liderará o destino das ‘águias’, após a saída de Eugénio Queirós, ao fim de seis temporadas.
No clube espanhol, a alemã teve como treinador Ricardo Vasconcelos, o técnico que na próxima época liderará o destino das ‘águias’, após a saída de Eugénio Queirós, ao fim de seis temporadas.