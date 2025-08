Internacional paquistanês Murad Khan reforça voleibol do Benfica

"É um grande orgulho chegar a um clube como o Benfica, venho para ajudar a equipa a lutar por troféus. Iremos ser uma família dentro de campo, para juntos celebrarmos com os adeptos. A sua energia vai ser muito importante para nos ajudar, juntos seremos mais fortes", assegurou.



Com experiência adquirida no voleibol sérvio, búlgaro, coreano e chinês, o oposto Murad Khan iniciou a sua carreira no WAPDA, no Paquistão, em 2018/19.



Prosseguiu o seu trajeto no Spartak Subotica (2021/22 a 2022/23), na Sérvia, e rumou posteriormente à Bulgária, onde defendeu as cores do Neftochimik Burgas (2023/24).



Ainda no decurso da temporada 2023/24, alinhou nos sul-coreanos do Incheon Korean Air Jumbos, clube do qual saiu para o Beijing BAIC Motor, da China, na época transata de 2024/25.