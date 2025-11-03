Benfica
Liga dos Campeões
Italiano Simone Souza arbitra jogo entre Benfica e Bayer Leverkusen
O árbitro italiano Simone Souza vai dirigir o jogo entre o Benfica e os alemães do Bayer Leverkusen, da quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, na quarta-feira, anunciou hoje a UEFA.
Simone Souza terá como assistentes no encontro de quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, os seus compatriotas Filippo Meli e Alessio Berti e o quarto árbitro é Davide Massa. A equipa totalmente italiana inclui ainda Aleandro Di Paolo no videoárbitro (VAR), assistido por Marco Di Belo (AVAR).
O Benfica segue na 35.ª e penúltima posição da fase liga da prova, ainda sem pontuar, após derrotas sofridas com o Qarabag (3-2), do Azerbaijão, Chelsea (1-0) e Newcastle (3-0), ambos emblemas ingleses.
A formação ‘encarnada’ recebe o Bayer Leverkusen, na quarta-feira, pelas 20:00.
A UEFA indicou também o árbitro português Luís Godinho para dirigir a receção dos italianos do Inter Milão aos cazaques do Kairat Almaty, também na quarta-feira, tendo como assistentes Rui Teixeira e Pedro Mota.
António Nobre será o quarto árbitro do encontro em Milão e no VAR vai estar André Narciso, auxiliado por Tiago Martins.
O Benfica segue na 35.ª e penúltima posição da fase liga da prova, ainda sem pontuar, após derrotas sofridas com o Qarabag (3-2), do Azerbaijão, Chelsea (1-0) e Newcastle (3-0), ambos emblemas ingleses.
A formação ‘encarnada’ recebe o Bayer Leverkusen, na quarta-feira, pelas 20:00.
A UEFA indicou também o árbitro português Luís Godinho para dirigir a receção dos italianos do Inter Milão aos cazaques do Kairat Almaty, também na quarta-feira, tendo como assistentes Rui Teixeira e Pedro Mota.
António Nobre será o quarto árbitro do encontro em Milão e no VAR vai estar André Narciso, auxiliado por Tiago Martins.