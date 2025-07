Ivan Baptista comanda futebol feminino do Benfica

"Não menosprezando todo o trabalho que tem sido feito por todos os clubes que têm equipas femininas, não podemos sequer equiparar com aquilo que tem sido o 'apport' [contribuição] que a instituição Benfica tem dado às jogadoras e aos profissionais que trabalham no futebol feminino em vários níveis", lançou Ivan Baptista aos meios de comunicação do clube da Luz.



Ivan Baptista sucede no cargo a Filipa Patão, que deixou a liderança das 'encarnadas' no final de junho e rumou aos norte-americanos do Boston Legacy FC.



Durante a apresentação, que contou com o presidente do Benfica, Rui Costa, o novo técnico realçou o forte desenvolvimento do futebol feminino nos últimos anos.



"A comparação que faço da minha primeira experiência no futebol feminino com o dia de hoje, é incomparável. Porque muitos clubes começaram a apostar desde então", rematou Ivan Baptista.



Esta época, o Benfica conquistou o pentacampeonato e a Taça da Liga, tendo perdido a final da Taça para o Torreense (2-1).