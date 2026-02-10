Ivan Lima deixa Benfica e reforça clube da Polónia

Ivan Lima termina uma ligação de 15 anos com o Benfica e vai representar o 10.º classificado do campeonato polaco, GKS Piast Gliwice. O avançado chegou ao clube da Luz em 2011, onde cumpriu toda a sua formação.



Do leque de ‘meninos’ que entretanto já se estrearam pela equipa principal, o jovem jogador de 21 anos foi a primeira aposta de José Mourinho. Ivan Lima foi lançado pelo técnico português, em outubro de 2025, no duelo da Taça de Portugal frente ao GD Chaves e diante do Arouca para o campeonato.



O jogador ruma agora ao futebol polaco, depois de 34 jogos somados pelo Benfica B nas últimas duas temporadas.



Uma saída que o clube 'encarnado' deseja ao jogador "votos de sucesso desportivo e felicidades no plano pessoal."