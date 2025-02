Ivica Radic regressa ao basquetebol do Benfica

O basquetebolista croata Ivica Radic está de regresso ao Benfica, com “um contrato válido até ao final da presente temporada”, informou o tricampeão nacional e atual líder do campeonato.

“Ivica Radic é reforço da equipa masculina de basquetebol do Sport Lisboa e Benfica. O poste croata, de 34 anos, regressa ao clube – alinhou de águia ao peito em 2015/16 –, tendo assinado um contrato válido até ao final da presente temporada”, referiu o clube.



Radic, que alinhou por último no Inter Bratislava, reconhece a competitividade do basquetebol português, depois de também ter jogado no Sporting, emblema pelo qual conquistou uma Supertaça (2022), enquanto pelas "águias" venceu uma Taça de Portugal.



“É um campeonato muito competitivo, cada equipa quer vencer, e há uma grande rivalidade entre as equipas, especialmente entre FC Porto, Benfica e Sporting. É emocionante fazer parte disto, estou ansioso”, disse o jogador, em declarações à BTV.