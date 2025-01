Jan-Niklas Beste deixa Benfica e reforça Friburgo

O alemão, de 26 anos, foi anunciado como reforço do Benfica em julho de 2024, com contrato até 2029, mas nunca se conseguiu impor na equipa das `águias`, nas quais foi utilizado em 22 encontros, apenas oito como titular, marcando os dois golos do triunfo sobre o Pevidém, na Taça de Portugal.

Formado no Borussia Dortmund, Beste passou pelo Werder Bremen, que o emprestou aos neerlandeses do Emmem e Jahn Regensburg e pelo Heidenheim, do qual se transferiu para o Benfica.

De acordo com a imprensa, o Benfica pagou cerca de oito milhões de euros por Best ao Heidenheim, valor idêntico ao que deverá receber agora do Friburgo.