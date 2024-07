Javi García deixa Benfica e Ricardo Rocha assume funções de adjunto de Schmidt

"A equipa técnica do futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica inicia a pré-época 2024/25 com um novo elemento na sua estrutura. Ricardo Rocha, 45 anos, antigo defesa central que foi campeão de águia ao peito em 2004/05, assume as funções de adjunto do treinador Roger Schmidt", informou o clube lisboeta, em comunicado.

De acordo com os `encarnados`, Javi García deixou a Luz, ao fim de duas épocas na equipa técnica, para se dedicar "a fundo à sua formação profissional".

"Foram duas épocas [2022 a 2024] muito exigentes, não só no clube... Estou a tirar a minha formação como treinador, tenho a minha família, e a decisão que tive de tomar foi a de que tenho de deixar de fazer parte do staff técnico do Benfica", justificou o antigo jogador do Benfica, citado pelos meios de comunicação do clube.

E acrescentou: "A razão é a de seguir a minha formação, para estar mais preparado e um dia poder voltar aqui, ao meu clube. É o que sinto, é o meu clube, a minha casa, e vou seguir a minha formação para poder um dia voltar, e voltar mais preparado".

Por sua vez, Ricardo Rocha regressa ao clube `encarnado`, ao serviço do qual jogou quatro temporadas e meia (de 2002/03 a janeiro de 2007), mas, agora, para "trabalhar como treinador adjunto no corpo técnico" liderado por Schmidt.