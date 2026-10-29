Jhon Durán livre para defrontar o Gil Vicente

O futebolista, que já fazia parte dos convocados por Marco Silva para a receção de hoje ao Gil Vicente, tem agora a decorrer o processo no CD, bem como o avançado brasileiro Fernando, ambos expulsos após a vitória do Benfica no reduto do Santa Clara (2-1).

No final do jogo da I Liga verificou-se confusão no relvado e, de acordo com um comunicado oficial do Benfica, o árbitro Cláudio Pereira escreveu no relatório que Durán, depois de provocado por Fernando, dirigiu "palavras impercetíveis" à equipa de arbitragem, que ajudaram a potenciar as altercações no final.

Após o jogo, o treinador Marco Silva insurgiu-se contra a expulsão do avançado, depois de o jogador lhe ter dito que não fez nada, e já na quarta-feira referiu que o relatório de Cláudio Pereira apenas veio confirmar isso.

"Estou muito curioso para perceber a decisão, depois de ver o que vi e de ler o que foi escrito. Neste momento está convocado para o jogo desta quinta-feira [hoje]", disse o treinador benfiquista na quarta-feira, na antevisão do jogo com os gilistas.

No mapa de castigos divulgado pela Liga, o CD da Federação Portuguesa além dos processos disciplinares a Durán e Fernando, abriu também procedimento idêntico para o diretor-geral do Benfica, Mário Branco, suspendendo-o ainda por 20 dias.