Jhon Durán negociado pelo Benfica

Jhon Durán negociado pelo Benfica

O ponta de lança colombiano Jhon Durán, de 22 anos, é alvo do Benfica para reforçar o ataque. O passe do jogador pertence aos Al-Nassr que pagou em janeiro de 2025 a quantia de 77 milhões de euros.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Mehmet Ali Ozcan - AFP

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O acordo passa, para já, por uma cedência aos encarnados. Durán cumpriu empréstimo na época passada no Zenit de São Peterburgo e nos turcos do Fenerbahçe.

O desempenho foi modesto, não chegando sequer à dezena de golos, pelos dois emblemas.

Miguel Cardoso, jogador do Kaiserispor, vê grande potencial em Durán, em entrevista ao jornalista da RTP Antena 1 Válter Madureira.

Para Miguel Cardoso, John Durán é um jogador diferenciado e antevê uma fácil adaptação à Liga portuguesa e ao país.

Miguel Cardoso, jogador português na Turquia, onde esteve também na época passada o colombiano Jhon Durán.
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