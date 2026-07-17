Benfica
Jhon Durán negociado pelo Benfica
O ponta de lança colombiano Jhon Durán, de 22 anos, é alvo do Benfica para reforçar o ataque. O passe do jogador pertence aos Al-Nassr que pagou em janeiro de 2025 a quantia de 77 milhões de euros.
O acordo passa, para já, por uma cedência aos encarnados. Durán cumpriu empréstimo na época passada no Zenit de São Peterburgo e nos turcos do Fenerbahçe.
O desempenho foi modesto, não chegando sequer à dezena de golos, pelos dois emblemas.
Miguel Cardoso, jogador do Kaiserispor, vê grande potencial em Durán, em entrevista ao jornalista da RTP Antena 1 Válter Madureira.
Para Miguel Cardoso, John Durán é um jogador diferenciado e antevê uma fácil adaptação à Liga portuguesa e ao país.
Miguel Cardoso, jogador português na Turquia, onde esteve também na época passada o colombiano Jhon Durán.
O desempenho foi modesto, não chegando sequer à dezena de golos, pelos dois emblemas.
Miguel Cardoso, jogador do Kaiserispor, vê grande potencial em Durán, em entrevista ao jornalista da RTP Antena 1 Válter Madureira.
Para Miguel Cardoso, John Durán é um jogador diferenciado e antevê uma fácil adaptação à Liga portuguesa e ao país.
Miguel Cardoso, jogador português na Turquia, onde esteve também na época passada o colombiano Jhon Durán.