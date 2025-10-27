João Diogo Manteigas diz que "não há sentido de voto" e irá votar em Noronha

“Esta candidatura entende, e eu pessoalmente sempre defendi, que não há sentido de voto absolutamente nenhum. Todos os sócios que votaram em nós e todos os membros da candidatura, voluntários e delegados devem votar em quem querem na segunda volta. Não é por mim que vão receber sentido de voto - o Benfica sempre foi livre, e é isto que queremos defender”, argumentou.



O candidato que encabeçou à Lista C indicou ainda não se sentir representado por nenhum dos dois candidatos que irão disputar entre si a presidência do Benfica na segunda volta das eleições.



“Continuo a entender que temos o projeto mais válido para o Benfica e que essa rutura ou alteração de que necessitamos não está nem em Rui Costa nem em João Noronha Lopes. Não obstante, os sócios têm de tomar uma decisão relativamente ao que vão votar no próximo dia 08”, constatou.



Sem pretender sugerir qualquer sentido de voto, João Diogo Manteigas assumiu publicamente em quem votará: “O meu voto é para o João Noronha Lopes, não obstante não me agradar o projeto dele, não me rever, não entender que é a melhor solução, mas é a mudança”.



João Diogo Manteigas negou, assim, que exista algum tipo aliança com qualquer dos dois candidatos, transmitindo que, entre os seus apoiantes, existirá votos em ambos e até mesmo no voto em branco.



“Não dou, obviamente, qualquer tipo de apoio a João Noronha Lopes ou a Rui Costa, não há qualquer tipo de aliança Noronha Lopes ou Rui Costa, parem de dizer isso. Sou um homem, tenho 50 votos e vou votar em quem quero. Isto não é um partido político ou uma seita e quem está comigo já manifestou apoio a João Noronha Lopes, a votar em branco, ou que ia votar também em Rui Costa. É para que vejam o que representamos, representamos o verdadeiro Benfica”, afirmou.

