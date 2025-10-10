João Diogo Manteigas formaliza candidatura à presidência do Benfica

por Lusa
António Cotrim - Lusa

João Diogo Manteigas apresentou sexta-feira a sua candidatura à presidência do Benfica e listas para o conselho fiscal e comissão de remunerações, apoiando outra lista para a assembleia geral.

O líder da candidatura ‘Benfica Vencerá’ optou por apoiar uma candidatura independente à mesa da assembleia geral, nomeadamente João Leite, que integra o ‘Movimento Servir o Benfica’.

As eleições de 25 de outubro contam com seis candidatos à presidência da direção, sendo que, além de João Diogo Manteigas, concorrem o atual presidente, Rui Costa, João Noronha Lopes, o antigo presidente Luís Filipe Vieira, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer.

Lista Benfica Vencerá:

- Assembleia geral: João Leite (Candidato do ‘Movimento Servir o Benfica’).

- Direção:

Presidente: João Diogo Manteigas.

Vice-presidente área financeira: Pedro Plácido Pereira.

Vice-presidente área modalidades: Vitor Pataco.

Vice-presidente área associativismo José Manuel Caeiro Rosário.

Vice-presidente área infraestruturas: Ricardo Rodrigues.

Vice-presidente área jurídica: Henrique Nogueira Nunes.

Vice-presidente área estratégia e planeamento: Luís Manuel Caeiro do Rosário.

- Conselho Fiscal:

Presidente: Luís Coradinho Mendes.

Vice-presidente: Vera Felisberto.

Vogal: Ana Martins.

Vogal: Paulo Patrício.

Vogal: Paulo Chaves.

- Comissão de Remunerações:

Presidente: Nazir Karmali.

Vice-presidente: Mário Baptista.
