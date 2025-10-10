Benfica
João Diogo Manteigas formaliza candidatura à presidência do Benfica
João Diogo Manteigas apresentou sexta-feira a sua candidatura à presidência do Benfica e listas para o conselho fiscal e comissão de remunerações, apoiando outra lista para a assembleia geral.
O líder da candidatura ‘Benfica Vencerá’ optou por apoiar uma candidatura independente à mesa da assembleia geral, nomeadamente João Leite, que integra o ‘Movimento Servir o Benfica’.
As eleições de 25 de outubro contam com seis candidatos à presidência da direção, sendo que, além de João Diogo Manteigas, concorrem o atual presidente, Rui Costa, João Noronha Lopes, o antigo presidente Luís Filipe Vieira, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer.
Lista Benfica Vencerá:
- Assembleia geral: João Leite (Candidato do ‘Movimento Servir o Benfica’).
- Direção:
Presidente: João Diogo Manteigas.
Vice-presidente área financeira: Pedro Plácido Pereira.
Vice-presidente área modalidades: Vitor Pataco.
Vice-presidente área associativismo José Manuel Caeiro Rosário.
Vice-presidente área infraestruturas: Ricardo Rodrigues.
Vice-presidente área jurídica: Henrique Nogueira Nunes.
Vice-presidente área estratégia e planeamento: Luís Manuel Caeiro do Rosário.
- Conselho Fiscal:
Presidente: Luís Coradinho Mendes.
Vice-presidente: Vera Felisberto.
Vogal: Ana Martins.
Vogal: Paulo Patrício.
Vogal: Paulo Chaves.
- Comissão de Remunerações:
Presidente: Nazir Karmali.
Vice-presidente: Mário Baptista.
