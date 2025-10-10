João Diogo Manteigas formaliza candidatura à presidência do Benfica

O líder da candidatura ‘Benfica Vencerá’ optou por apoiar uma candidatura independente à mesa da assembleia geral, nomeadamente João Leite, que integra o ‘Movimento Servir o Benfica’.



As eleições de 25 de outubro contam com seis candidatos à presidência da direção, sendo que, além de João Diogo Manteigas, concorrem o atual presidente, Rui Costa, João Noronha Lopes, o antigo presidente Luís Filipe Vieira, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer.



Lista Benfica Vencerá:



- Assembleia geral: João Leite (Candidato do ‘Movimento Servir o Benfica’).



- Direção:



Presidente: João Diogo Manteigas.



Vice-presidente área financeira: Pedro Plácido Pereira.



Vice-presidente área modalidades: Vitor Pataco.



Vice-presidente área associativismo José Manuel Caeiro Rosário.



Vice-presidente área infraestruturas: Ricardo Rodrigues.



Vice-presidente área jurídica: Henrique Nogueira Nunes.



Vice-presidente área estratégia e planeamento: Luís Manuel Caeiro do Rosário.



- Conselho Fiscal:



Presidente: Luís Coradinho Mendes.



Vice-presidente: Vera Felisberto.



Vogal: Ana Martins.



Vogal: Paulo Patrício.



Vogal: Paulo Chaves.



- Comissão de Remunerações:



Presidente: Nazir Karmali.



Vice-presidente: Mário Baptista.

