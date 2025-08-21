João Diogo Manteigas quer debate com Luís Filipe Vieira

“Caro Luís Filipe Vieira, preparado e a aguardar ansiosamente por um debate para lhe provar que não há democracia a mais no Sport Lisboa e Benfica”, lê-se numa mensagem de João Diogo Manteigas na rede social X.



O candidato diz que o Benfica “não vai voltar ao passado” e “só tem de olhar para o futuro”, e considera que o clube “necessita de uma mudança”, garantindo estar pronto “para debater com todos, sem exceção, pois só assim o Benfica vencerá”.



A acompanhar a publicação de João Diogo Manteigas estão fotografias de capas de jornais e de notícias sobre os vários casos judiciais em que o Benfica e Luís Filipe Vieira se viram envolvidos.



Na terça-feira, em entrevista à TVI, Luís Filipe Vieira anunciou que se vai candidatar à presidência do Benfica, juntando-se na corrida às eleições de 25 de outubro ao atual presidente, Rui Costa, e a João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Martim Mayer e João Noronha Lopes, que o próprio derrotou no escrutínio de 2020.



Luís Filipe Vieira, de 76 anos, liderou o Benfica durante 17 anos, entre outubro de 2003 e junho de 2021, tendo deixado o cargo na sequência da sua detenção no âmbito da operação Cartão Vermelho. Rui Costa, então vice-presidente do clube, assumiu o lugar interinamente após a demissão de Vieira, tendo vencido depois Francisco Benítez no ato eleitoral de outubro de 2021.

