João Diogo Manteigas saúda candidaturas de Noronha Lopes e Cristóvão Carvalho no Benfica

"Saudamos com respeito e sentido de responsabilidade todas as candidaturas que decidiram dar a cara pelo Sport Lisboa e Benfica. A pluralidade de ideias, quando nasce do amor ao Benfica, é uma força. É sinal de vitalidade, de paixão viva e pulsante. E é com esse espírito que encaramos este momento. Estamos prontos para debater, discutir propostas com seriedade, para mostrar o que temos, ouvir o que trazem e crescer com isso. No final, o Benfica vencerá", disse João Diogo Manteigas na rede social X.



O candidato foi o primeiro a oficializar a intenção de se apresentar às eleições agendadas para outubro e já nesta semana Cristóvão Carvalho e João Noronha Lopes também informaram serem candidatos, sendo que este último exerceu funções de vice-presidente do clube em 2000, durante cerca de um ano, com o ex-presidente Manuel Vilarinho.



Em 2020, Noronha Lopes candidatou-se à presidência dos 'encarnados', mas perdeu frente a Luís Filipe Vieira, com 34,71% dos votos, num escrutínio a que se apresentou também o político e ex-deputado Rui Gomes da Silva.



Além de João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes e Cristóvão Carvalho, também Marco Galinha admitiu em janeiro a possibilidade de avançar para uma candidatura ao Benfica, ainda que, até ao momento, não a tenha oficializado, enquanto o atual presidente, o ex-futebolista Rui Costa, tem mantido tabu sobre uma eventual recandidatura.



Martim Mayer é outro nome que tem sido avançado como potencial concorrente ao próximo ato eleitoral.



O atual presidente do Benfica, Rui Costa, foi eleito para o cargo em 10 de outubro de 2021, quando derrotou Francisco Benítez nas urnas, para suceder a Luís Filipe Vieira, que liderava o clube lisboeta desde 2003, mas que acabou por renunciar ao cargo face ao envolvimento no processo ‘Cartão Vermelho’, sendo substituído interinamente pelo ex-futebolista e então vice-presidente.



No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.