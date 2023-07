João Mário quer revalidar o título e conta com reforços

”, afirmou João Mário, em St. George’s Park, onde o Benfica está a preparar o arranque da época 2023/24.O internacional português, de 30 anos, espera que os reforços ajudem a concretizar aquele objetivo, em especial o médio turco Kökçü, “um jovem muito simpático”, que “tem muita qualidade” e se “adaptou bem ao grupo”, e o avançado argentino Di María.“É um grande jogador. Acho que toda a gente o conhece. Obviamente, causa algun entusiasmo nos adeptos, mas o que pensamos é que começamos do zero. Será outra vez uma época muito difícil, porque defrontamos sempre grandes equipas em Portugal e o Di María de certeza que vem para ajudar”, observou.João Mário gostaria também de assistir ao regresso de João Félix ao Benfica, “se quiser vir e se vier com vontade de ajudar”, mas, acima de tudo, de melhorar o desempenho da temporada anterior, na qual foi o terceiro melhor marcador da I Liga, com 17 golos.”, assinalou o médio, que se manifestou “muito feliz” no Benfica.