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Futebol Nacional
João Palhinha é reforço do Benfica até 2030
Fim da novela de verão no mercado de transferências. João Palhinha é o novo jogador do Benfica. O internacional português assinou até 2030.
João Palhinha assinou contrato com o Benfica, válido por quatro épocas. O médio de 31 anos rescindiu com o Bayern Munique e reforça, assim, o plantel comandado por Marco Silva.
As águias pagam 14 milhões de euros ao emblema alemão pela totalidade do passe do jogador, com a possibilidade de chegar aos 19 milhões de euros, mediante o cumprimento de objetivos.
O internacional português regressa a Portugal para representar os “encarnados” pela primeira vez na carreira, depois de ter vestido as cores do SC Braga e do Sporting.
Mais recentemente, Palhinha passou por Inglaterra e pela Alemanha e reencontra, agora, o treinador com quem trabalhou no Fulham.
Fica com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.