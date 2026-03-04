Benfica
FC Porto
João Pinheiro arbitra receção do Benfica ao FC Porto
O árbitro João Pinheiro foi nomeado para dirigir no domingo a receção do Benfica ao FC Porto, da 25.ª jornada da I Liga portuguesa, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
No Estádio da Luz, num encontro marcado para as 18:00, o árbitro da Associação de Futebol de Braga vai ter Bruno Jesus e Luciano Maia como assistentes, enquanto Luís Ferreira vai ser o videoárbitro.
Este vai ser o 19.º clássico para João Pinheiro, de 38 anos, e o primeiro esta temporada, sendo que, anteriormente, esteve em cinco encontros entre ‘águias’ e ‘dragões’, entre os quais os dois duelos da I Liga na última época, ambos ganhos pelo Benfica por 4-1.
A sua estreia em confrontos entre o Benfica e o FC Porto aconteceu em 2022/23, com os ‘encarnados’ a triunfarem no Estádio do Dragão, por 1-0, seguindo-se, na temporada seguinte, novo triunfo das ‘águias’, agora no seu terreno, por 1-0.
O único triunfo do FC Porto sobre o Benfica em jogos arbitrados por João Pinheiro aconteceu em março de 2024, com os ‘dragões’ a conseguirem uma goleada por 5-0.
Esta temporada, João Pinheiro já esteve em três jogos do Benfica – empate 1-1 com o Santa Clara e triunfo em casa do Vitória de Guimarães (3-0), para o campeonato, e derrota nas meias-finais da Taça da Liga com o Sporting de Braga (3-1) – e dirigiu apenas a vitória por 3-0 do FC Porto em Alverca, para a Liga.
No dia anterior, igualmente às 18:00, Miguel Nogueira, da associação de Lisboa, vai arbitrar a visita do bicampeão Sporting ao Sporting de Braga.
O FC Porto lidera o campeonato, com 65 pontos, mais quatro do que o Sporting e sete do que o Benfica, segundo e terceiro classificados, respetivamente, com o Sporting de Braga a ser quarto classificado, com 45.
Este vai ser o 19.º clássico para João Pinheiro, de 38 anos, e o primeiro esta temporada, sendo que, anteriormente, esteve em cinco encontros entre ‘águias’ e ‘dragões’, entre os quais os dois duelos da I Liga na última época, ambos ganhos pelo Benfica por 4-1.
A sua estreia em confrontos entre o Benfica e o FC Porto aconteceu em 2022/23, com os ‘encarnados’ a triunfarem no Estádio do Dragão, por 1-0, seguindo-se, na temporada seguinte, novo triunfo das ‘águias’, agora no seu terreno, por 1-0.
O único triunfo do FC Porto sobre o Benfica em jogos arbitrados por João Pinheiro aconteceu em março de 2024, com os ‘dragões’ a conseguirem uma goleada por 5-0.
Esta temporada, João Pinheiro já esteve em três jogos do Benfica – empate 1-1 com o Santa Clara e triunfo em casa do Vitória de Guimarães (3-0), para o campeonato, e derrota nas meias-finais da Taça da Liga com o Sporting de Braga (3-1) – e dirigiu apenas a vitória por 3-0 do FC Porto em Alverca, para a Liga.
No dia anterior, igualmente às 18:00, Miguel Nogueira, da associação de Lisboa, vai arbitrar a visita do bicampeão Sporting ao Sporting de Braga.
O FC Porto lidera o campeonato, com 65 pontos, mais quatro do que o Sporting e sete do que o Benfica, segundo e terceiro classificados, respetivamente, com o Sporting de Braga a ser quarto classificado, com 45.
Tópicos