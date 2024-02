João Pinheiro é o árbitro do clássico de domingo entre FC Porto e Benfica

O árbitro de Vila Nova de Famalicão, de 36 anos e internacional desde 2016, arbitrará o seu 11.º jogo entre `grandes` do futebol português, mas no domingo estará apenas no seu terceiro clássico entre `dragões` e `águias`.

No clássico, estarão também os árbitros assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, Tiago Martins no videoárbitro (VAR), assistido por André Campos, e António Nobre como quarto árbitro.

João Pinheiro arbitrou um FC Porto-Benfica no Estádio do Dragão, em 2022/23, que os `encarnados` venceram por 1-0, com golo de Rafa Silva, e já esta época no Estádio da Luz, com novo triunfo benfiquista com golo de Di Maria.

No seu percurso, o árbitro esteve ainda em sete jogos entre Sporting e FC Porto, um dos quais a final da Taça da Liga que os `dragões` venceram em 2022/23, por 2-0, e também num Sporting-Benfica, o seu único dérbi entre estes rivais.

O jogo entre FC Porto, terceiro classificado, com 49 pontos, e Benfica, primeiro, com 58, está agendado para as 20:30 de domingo, no Estádio do Dragão.