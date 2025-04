Jogadoras do Benfica apontam foco para Taça e fechar campeonato sem derrotas

“Apesar de já termos carimbado o pentacampeonato, ainda há alguns objetivos a cumprir, como a possibilidade de termos a melhor marcadora, a jogadora com mais assistências ou ser a equipa com mais golos marcados e menos sofridos. É um ânimo para os jogos que faltam e para a Taça de Portugal, que é outro objetivo que queremos conquistar”, frisou a média internacional portuguesa Andreia Faria.



A transmontana, de 24 anos, é uma das sete futebolistas do plantel ‘encarnado’ a fazer parte de todos os cinco títulos consecutivos, juntando-se a Catarina Amado, Carole Costa, Lúcia Alves, Christy Ucheibe, Pauleta e Nycole Raysla nesse leque.



“É um orgulho e vai ser sempre. É um sentimento inexplicável poder acompanhar o Benfica nestes títulos todos, algo que nunca imaginei ser possível aos 24 anos. É continuar a trabalhar para que consiga atingir mais”, sublinhou ainda a futebolista.



Na loja oficial do clube, no Estádio da Luz, em Lisboa, todo o plantel e a treinadora Filipa Patão assinaram folhas, camisolas e cachecóis e tiraram fotografias com as centenas de adeptos que compareceram durante a tarde para celebrar os troféus.



“Tem sido surreal estar aqui dois anos e vencer dois campeonatos. Ainda há mais para disputar e estamos só focadas no próximo jogo. Nós temos de aproveitar este sentimento, encarar o próximo jogo com boas sensações e poder ganhar a Taça de Portugal”, expressou a ponta de lança canadiana Chandra Davidson, com 26 anos.



A futebolista destacou a felicidade por “fazer parte de algo tão grande”, o que a faz ter um sentimento especial acerca de um projeto que continua a apostar forte nas jovens jogadoras, como Letícia Almeida, já com dois títulos nacionais aos 20 anos.



“Estou há dois anos neste projeto e tenho crescido muito. Nós temos feito parte da história do futebol feminino e parte disso é responsabilidade dos adeptos, que são a nossa motivação diária. Estou todos os dias a aprender com as melhores”, frisou a jovem centrocampista, que tem 14 encontros disputados esta temporada.



Criada em 2018, a equipa feminina do Benfica conquistou, em apenas sete anos de projeto, cinco campeonatos consecutivos, a que acresce a segunda divisão na época de estreia, duas Taças de Portugal, três Supertaças e cinco Taças da Liga.



No último sábado, o Benfica sagrou-se pentacampeão nacional, a duas jornadas do final do campeonato, ao vencer no reduto do Valadares Gaia, por 3-0.



Ainda esta época, as ‘águias’ ambicionam a terceira Taça de Portugal do palmarés, disputando as meias-finais precisamente frente à formação de Gaia, com a outra eliminatória a decorrer entre Torreense e Sporting de Braga. A final disputa-se no dia 17 de maio.