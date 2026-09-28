Jogadores da Noruega rendidos à evolução de Schjelderup: "É quase um extraterrestre"

“Se o tivessem visto nos treinos, não ficariam chocados com isto. Tivemos um jogo de cinco contra cinco em campo reduzido. Muitos acabaram por comer um pouco de relva”, revelou.

Dos primeiros passos no Benfica à "classe mundial" na seleção





O norueguês carimbou a segunda metade da época de alto nível com a participação no Mundial2026.





Na quinta temporada ao serviço dos encarnados, o jogador tem em cima da mesa uma proposta de renovação com o clube, sobre a qual ainda pouco se sabe relativamente à decisão que tomará.

Andreas Schjelderup assumiu a titularidade e jogou os 90 minutos do jogo frente à seleção das quinas, depois de ter sido suplente utilizado na vitória por 3-2 sobre a Dinamarca.O jogador do Bodo/Glimt recordou a participação do jogador das 'águias' no último Campeonato do Mundo de seleções, no qual a Noruega alcançou, de forma inédia, os quartos-de-final.Ao, Berg descreveu a “explosividade” do companheiro no um contra um e a consistência nos treinos como características surpreendentes.Ostigard, que atua no Génova, reconheceu a evolução do jogador do Benfica desde a última temporada, masDe recordar que Andreas Schjelderup teve um percurso marcado por altos e baixos no Benfica. Chegou ao clube da Luz com 18 anos, vindo do Nordsjaelland, da Dinamarca, onde regressou no ano seguinte por empréstimo., que lhe valeu, inclusivamente, a permanência no plantel, afastando os rumores de transferência no mercado de janeiro de 2025/26.