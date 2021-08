Jorge Jesus diz que Benfica vai visitar PSV Eindhoven "com ideia vencedora"

"Não deu tempo para preparar a equipa para o jogo. Deu tempo para corrigir os defeitos ou as virtudes da equipa no primeiro jogo, de forma teórica, nada na prática. Estamos conscientes de que vamos com uma ideia vencedora e isso também nos permite encarar o jogo com mais confiança", afirmou, em conferência de imprensa.

Na antevisão ao encontro de terça-feira, Jorge Jesus disse esperar "um segundo jogo difícil", perante um adversário "com muito talento e muito bons jogadores" e que, em alguns períodos do encontro, vai obrigar o Benfica "a correr muito atrás da bola", devido à qualidade posicional dos holandeses.

"Todos estamos conscientes da importância do jogo, do ponto de vista desportivo e financeiro. Jogamos com um adversário que tem muita qualidade, na minha opinião muito bem treinado, e com momentos de jogo em que só as grandes equipas como eles sabem fazer. Vamos com uma ideia de fazer golo, isso é muito importante", frisou.

No entanto, o curto período temporal entre o triunfo em Barcelos, perante o Gil Vicente (2-0), no sábado, e a visita aos Países Baixos, na terça-feira, acaba por ser o "problema número um" de Jorge Jesus, para entender a frescura física dos jogadores.

"Tivemos domingo e segunda-feira, normalmente são os dois dias de recuperações, pouco ativos. Não há tempo de recuperação para poder fazer alguma coisa em termos de estratégia pré-jogo. Foi mais na base de passar uma mensagem teórica em relação ao primeiro jogo e tentar que os jogadores que vão a jogo possam estar recuperados, pois alguns deles jogaram 90 minutos em Barcelos", considerou o técnico `encarnado`.

O defesa central Jan Vertonghen está recuperado da lesão que o afastou dos últimos jogos e já poderá ser opção para o encontro em Eindhoven, mas Jorge Jesus lembrou as boas exibições do brasileiro Morato, que tem substituído o belga no `onze`.

"É verdade que o Vertonghen tem experiência, sabedoria e conhecimento do jogo mais profundo do que o Morato, mas também é verdade que o Morato, sendo ainda jovem, esteve muito bem. Não está habituado a jogar tantos jogos em tão poucas horas, mas também não sei ainda muito bem como é que o Vertonghen está", contou.

Foi precisamente o jovem brasileiro a comparecer ao lado de Jorge Jesus na sala de imprensa e foi igualmente questionado sobre o regresso de Vertonghen aos treinos, mas remeteu a questão para o treinador, afirmando que "todos são importantes no grupo e têm de estar preparados para o jogo", para o qual todos se sentem confiantes.

"Estamos sempre confiantes. Encaramos sempre os jogos da mesma forma. Sabemos que este tem um gostinho especial. Estamos preparados e vamos tentar a qualificação", realçou Morato, de 20 anos, que espera "um jogo difícil" e agradeceu ao técnico os elogios que lhe tem dirigido desde que assumiu a titularidade na defesa.

O Benfica, em vantagem na eliminatória, após o 2-1 da primeira partida, no Estádio da Luz, em Lisboa, procurará assegurar o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões de Futebol nos Países Baixos, no terreno do PSV Eindhoven, na terça-feira, a partir das 20:00, em jogo da segunda mão com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.