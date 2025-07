Jorge Jesus move ação contra Benfica

No site do TAD, está mencionada uma ação de arbitragem voluntária por incumprimento salarial, num pedido que deu entrada na quarta-feira no tribunal.



Jorge Jesus, de 70 anos, teve duas passagens pelo Benfica, a primeira entre 2009/10 e 2014/15, período no qual ganhou três campeonatos, uma Supertaça e uma Taça de Portugal.



Depois de sair para o Sporting e ter passado pelo Flamengo e Al-Hilal, Jorge Jesus, atualmente sem clube, voltou às "águias" em 2020/21, ainda com Luís Filipe Vieira na presidência do Benfica, mas acabou por sair do clube a meio da temporada seguinte, já com Rui Costa na liderança.



Na altura da saída de Jesus, o Benfica assegurou que iria cumprir “todas as obrigações contratuais até ao término do vínculo laboral existente” com Jorge Jesus ou até que o treinador e a sua equipa assumissem um novo compromisso profissional, o que aconteceu na temporada seguinte, quando passou a treinar o Fenerbahçe.



“O Sport Lisboa e Benfica informa que, de comum acordo entre as partes, Jorge Jesus já não é treinador do Benfica”, lia-se num comunicado publicado no sítio oficial dos encarnados.



Na nota, a “Sport Lisboa e Benfica SAD agradece a Jorge Jesus todo o trabalho desenvolvido ao longo do último ano e meio”, indicando que “cumprirá com todas as obrigações contratuais até ao término do vínculo laboral existente ou até que Jorge Jesus e a sua equipa técnica assumam novo compromisso profissional”.