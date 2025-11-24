José Mourinho aponta a final que "tem de ser ganha" frente ao Ajax

Na antevisão, José Mourinho acredita na qualificação e falou num jogo que deve ser encarado como uma final que “tem de ser ganha”.





“Acho que sim (é uma final). As duas equipas estão exatamente na mesma situação e não me preocupei em perceber o calendário que o Ajax terá depois deste jogo. Este jogo é fundamental para as duas equipas”, declarou o técnico encarnado.



À procura dos primeiros pontos na fase de liga da Liga dos Campeões, Benfica e Ajax continuam a sonhar com o apuramento para o play-off para a próxima fase da competição.Com pelo menos nove pontos em vista para garantir a passagem à próxima fase, o treinador das águias considera o jogo desta terça-feira o mais acessível das quatro jornadas que restam ao Benfica na fase de liga.Sem avançar com que sistema vai entrar em campo, Mourinho falou sobre Rodrigo Rêgo, jovem de 20 anos que fez a sua estreia na equipa principal no último jogo do Benfica frente ao Atlético CP e que regressa à convocatória para o compromisso europeu.Quem também está disponível e é novidade na lista de convocados do Benfica é Manu Silva. O médio faz parte das contas de José Mourinho, pela primeira vez, depois de longa lesão.Apesar de começar no banco, o técnico encarnado garante que pode ter os primeiros minutos em competição, gerindo as limitações de ritmo que o jogador pode ainda ter.O histórico dá sete vitórias a equipas de José Mourinho frente ao Ajax em sete jogos possíveis. O técnico português desvaloriza os números e recordou que nas suas últimas deslocações aos Países Baixos não conquistou nenhuma vitória.Contra uma equipa que vai ter Fred Grim pela primeira vez no comando técnico num jogo de Liga dos Campeões, José Mourinho vai disputar o quarto jogo na competição à frente do Benfica.Atuais 35º e 36º classificados medem forças em jogo que pode ser decisivo nas contas finais, esta terça-feira, no Johan Cruijff Arena, em Amesterdão.O Benfica soma quatro derrotas nesta edição da Liga dos Campeões frente a Qarabag, Chelsea, Newcastle e Bayer Leverkusen.