José Mourinho assina pelo Benfica até 2027
José Mourinho chegou a acordo com o Benfica e regressa à Luz 25 anos depois. Mourinho assinou um contrato válido até ao verão de 2027. O anúncio foi feito pelo presidente do clube da Luz, Rui Costa, em conferência de imprensa, no Seixal. Na apresentação aos sócios, Mourinho afirmou ser "o treinador de um dos maiores clubes do Mundo".
José Mourinho iniciou a conferência de imprensa falando de emoções: "Tantas emoções mas a experiência ajuda a controlá-las. Quero agradecer a confiança. Sendo português obviamente não há um único que não conheça a história, a cultura da nação benfiquista e deste clube, mas quero deixar claro que tenho de ser capaz de bloquear todas estas emoções e olhar para o Benfica de um modo muito simplista. Sou o treinador de um dos maiores clubes do Mundo! Quero fechar-me nesta missão, acrescentou.
José Mourinho mostrou-se honrado em ser treinador do Benfica, assegurando que nenhum clube gigante que treinou o fez sentir mais motivado do que o emblema encarnado.
"Nenhum dos outros gigantes que tive a oportunidade de treinar me fez sentir mais honrado, mais responsabilizado e mais motivado do que ser treinador do Benfica", considerou José Mourinho, no momento em que foi apresentado como o novo responsável pela equipa de futebol das águias.
José Mourinho referiu que como pessoa é "mais altruista, menos egocêntrica". "O ADN do Benfica é ganhar. Revejo-me muito na cultura, no perfil, naquilo que é o povo que ama o futebol. O povo quer ganhar mas quer sentir parte do esforço, da mentalidade, do sacrifício". disse na conferência de imprensa.
Relativamente à pergunta sobre o que é que há no Mourinho de hoje, José Mourinho respondeu que "o que não mudou é que estou doido para ganhar o próximo jogo. Há 25 anos era a mesma coisa. Quando joguei contra o Benfica também estava. Essa é a minha essência", acrescentando que vem "para um clube com uma estrutura humana e profisional de altíssimo nível. As pessoas que trago comigo são a minha gente. É fantástico para mim".
Se pudesse dizer uma palavras a Mourinho de há 25 anos que diria? "Diria fizeste tudo bem. Obviamente fiz muita borrada, mas as coisas correram-me bem. Em relação ao ruído mediático sou muito forte a proteger-me disso. Não tenho tempo para me preocupar com coisas exteriores".
Quanto ao contrato assinado, José Mourinho disse que só assinou, não o elaborou. "Só assino o que me agrada, mas tem da parte do clube um respeito enorme pelas eleições, pelos sócios que vão concorrer à presidência. Sensibilizou-me o contrato ser direcionado por essa ética", afirmou.
José Mourinho referiu-se também aos tempos em que passou à frente do Fenerbahçe, dizendo que fez mal em ter ido para o clube turco, mas que deu tudo até ao último dia. Sobre o regresso à Luz, o treinador referiu que voltar "ao Benfica é regressar ao meu nível".
"Não penso que tenho uma dívida com o Benfica por ter sido cá treinador há 25 anos"
"Não penso nisso, de todo. Penso na missão, na responsabilidade, em servir, em dar mais do que em receber. Estou nesse momento. Não penso que tenho uma dívida com o Benfica por ter sido cá treinador há 25 anos, porque também podia pensar o oposto. Estou focado numa missão e a minha preocupação é que preciso de ir treinar", respondeu José Mourinho à pergunta sobre se mexe com ele ter algum sentimento de um regresso pré-eleitoral.
