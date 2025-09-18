José Mourinho assina pelo Benfica até 2027

Mourinho regressa à Luz 25 anos depois de se ter estreado como treinador principal das ‘águias’, na época de 2000/01, então sob a presidência de João Vale e Azevedo, mas sairia três meses depois, em dezembro, já com Manuel Vilarinho como presidente.









A contratação de Mourinho surge depois de o clube ter anunciado na madrugada de quarta-feira a saída do treinador Bruno Lage, tendo o Benfica informado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que, 10 dias após o último jogo da época 2025/26, tanto o clube como o treinador podem rescindir contrato.