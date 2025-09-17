José Mourinho chegou a Lisboa e prepara-se para assinar pelo Benfica

Perto das 18h20, o avião que saiu da cidade de Barcelona chegou a Tires e trouxe José Mourinho, que está de regresso ao comando técnico do Benfica, mais de 20 anos depois.





Pelas 18h32, José Mourinho saiu do Aeródromo e falou com os jornalistas para dizer que foi questionado sobre se podia ter interesse em regressar a Portugal e ao Benfica.





"O Benfica perguntou-me oficialmente se estaria interessado. Se eu regressar ao Benfica não é uma celebração de carreira nem é o regresso a casa", começou por declarar o treinador.





Questionado depois pelo jornalista da RTP, Gonçalo Ventura, José Mourinho confirmou que não estava à espera de ficar sem trabalhar o resto da época.





"Se me perguntar se estava à espera de ficar até ao final da época sem treinar, essa não é a minha natureza", disse.





E continuou: "Quando fui confrontado com a possibilidade de treinar o Benfica, eu não pensei duas vezes no sentido de "interessa-me", acrescentou.





José Mourinho deixou também palavras de apreço para Bruno Lage, que foi despedido na terça-feira por Rui Costa.





"Eu conheço o sentimento, eu sei que o Bruno está a sentir neste momento. Acho que ele precisa de fazer aquilo que fazemos nestes momentos, que é o luto. Penso que não há um único treinador que saia feliz, frustrado. Que não saia a pensar que as coisas podiam ter acontecido de outra maneira", revelou.





E terminou as declarações de regresso a Portugal com uma frase perentória: "Quem é o treinador que diz não ao Benfica? Eu não", concluiu, antes de se dirigir para o automóvel que o retirou do aeródromo de Tires.

Regresso mais de 20 anos depois do início

O técnico de 62 anos vai substituir Bruno Lage, depois da derrota na Liga dos Campeões frente ao Qarabag, e estará no banco do Benfica na partida frente ao AFS, no próximo sábado, a contar para a sexta jornada da Liga Portuguesa.





José Mourinho volta ao ativo depois de ter sido despedido do Fenerbahçe no fim de agosto. Na origem da decisão esteve a eliminação da equipa turca no playoff de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, frente ao Benfica.





A equipa turca empatou a zero na partida de Istambul e perdeu por 1-0 no Estádio da Luz, tendo sido relagada para a Liga Europa.

Carreira de sucesso fora de Portugal que acabou por abrandar

Os turcos foram uma das muitas aventuras do treinador fora de Portugal. Depois de iniciar a carreira no Benfica, José Mourinho teve uma passagem pela União de Leiria antes de ingressar no FC Porto, onde venceu todos os títulos possíveis, incluíndo uma Taça UEFA, em 2003, e uma Liga dos Campeões, em 2004.





Mudou-se para Londres para treinar o Chelsea. No clube londrino tornou-se rapidamente num ícone levando os Blues aos primeiros títulos na Premier League em muitas décadas.





Seguiu-se outra passagem de sucesso por Itália, no Inter de Milão. Venceu tudo, inclusivamente outra Liga dos Campeões, numa final em que derrotou o Bayern de Munique com dois golos do argentino Milito.





Florentino Pérez convidou então José Mourinho para liderar o comando técnico do Real Madrid e travar a hegemonia do Barcelona de Pep Guardiola no futebol espanhol e europeu. Não conseguiu chegar à tão desejada 'Décima' [Liga dos Campeões] mas foi capaz de conquistar o campeonato espanhol com um recorde de pontos.





Saiu ao fim de três épocas e regressou ao Chelsea. Voltou a não conseguir alcançar o sucesso europeu mas conquistou nova Liga Inglesa. Foi despedido e mudou-se, pouco depois para Manchester. O United ofereceu um contrato ao treinador português que conseguiu terminar no segundo lugar da Premier League e festejou a conquista da Liga Europa.





Novamente despedido (Mourinho passaria a ser conhecido por receber indemnizações milionárias a cada despedimento) na terceira temporada em Old Trafford, o treinador regressou a Londres para treinar o Tottenham Hotspur.





Saiu em 2021 do clube de Londres e iniciou nova aventura em Itália, na capital, após um convite da AS Roma. Seria novamente despedido e no ano passado, 2024, chegou ao Fenerbahçe, na Turquia. Saiu do comando técnico do clube turco depois de ter sido eliminado pelo Benfica no playoff de acesso à Liga dos Campeões.