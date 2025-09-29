Juiz Almeida Ribeiro é o nome de Noronha Lopes para presidente da MAG do Benfica

“Gonçalo Almeida Ribeiro será o próximo Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica. É atualmente Juiz Conselheiro e Vice-Presidente do Tribunal Constitucional, tendo um percurso académico e profissional ímpar”, comunicou o gestor, que é candidato a presidente do clube lisboeta.



Noronha Lopes destacou que Gonçalo Almeida Ribeiro renunciou ao cargo que ocupa e no qual se manterá apenas até 01 de outubro, “encerrando uma etapa de grande prestígio para assumir o compromisso maior de servir o Benfica”.



Almeida Ribeiro, que é também professor de direito na faculdade, com doutoramento em Harvard, é destacado por João Noronha Lopes como “benfiquista genuíno”, que “alia competência e visão”, tendo-se feito sócio após a vitória de Manuel Vilarinho, em 2000.



“O perfil ideal para ser o representante máximo da nossa democracia interna, garantindo imparcialidade, transparência e respeito por todos os benfiquistas”, referiu ainda Noronha Lopes.



O gestor sublinhou também que a presença de Almeida Ribeiro garante que a AG do Benfica “voltará a ser vivida como o coração da vida democrática” do clube, dois dias depois de uma Assembleia Geral marcada por distúrbios.



A AG de sábado, para discussão e votação do Relatório e Contas da temporada 2024/25, que foi reprovado, chegou a ser suspensa devido a incidentes no interior do pavilhão quando o antigo presidente e candidato às eleições, Luís Filipe Vieira, ia discursar.



Neste momento, são conhecidos quatro nomes na corrida à presidência da MAG do Benfica, sendo que além de Gonçalo Almeida Ribeiro, pela lista de Noronha Lopes, concorrem ao órgão social do clube João Correia, na lista de Vieira, Pedro Ferreira Malaquias, integrado na candidatura de Martim Mayer, e João Leite, este numa lista independente e que já recebeu o apoio de João Diogo Manteigas.



As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro, sendo já conhecidos seis candidatos, que terão de oficializar as respetivas listas até 10 de outubro: o atual presidente, Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.



No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.