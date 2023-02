Julian Draxler, médio do Benfica, operado "com sucesso" ao tornozelo esquerdo

"O Benfica informa que o atleta Julian Draxler foi submetido, com sucesso, nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, a uma cirurgia no tornozelo esquerdo. A intervenção decorreu no Hospital da Luz, em Lisboa, conduzida pela equipa médica do clube", lê-se no site oficial dos lisboetas.

O Benfica não divulgou o tempo de paragem do jogador, mas é certo que Draxler estará indisponível nos próximos encontros.

O médio de 29 anos está emprestado pelo Paris Saint-Germain até final da época, mas tem sido pouco utilizado pelo técnico alemão Roger Schmidt, somando apenas 10 jogos na I Liga, grande parte como suplentes utilizado.

Em todas as provas, Draxler tem 18 encontros disputados e dois golos marcados.

Antes de rumar à Luz e de representar o PSG, o internacional germânico passou pelo Wolfsburgo e o Schalke 04, seu clube de formação e em que iniciou a carreira.