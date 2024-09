Kerem Akturkoglu assina pelo Benfica até 2029

Kerem Akturkoglu fez a formação do Basaksehir e alinhou depois no Bodrumspor, no Belediyespor e no Erzincanspor, antes de chegar ao Galatasaray na época 2020/21, clube no qual se manteve nas temporadas seguintes.O extremo é o sétimo jogador contratado pelos encarnados para a época 2024/25, depois de Leandro Barreiro, Pavlidis, Beste, Renato Sanches, Amdouni e Kaboré, numa altura em que o Benfica está sem treinador, depois da saída do alemão Roger Schmidt no sábado.