Kökçü "sem problemas" com Lage

“O que se passou não foi bonito. Não é agradável ver coisas deste género. Perdi o controlo. Mas, já falei com Bruno Lage sobre o que eu estava a pensar naquele momento, os meus sentimentos e os sentimentos dele. Entendemo-nos. Estamos bem e preparados para o que aí vem”, afirmou Kökçü, em entrevista ao canal de televisão DAZN.



Na sexta-feira, o jogador de 24 reagiu mal quando, a meio da segunda parte do encontro com os neozelandeses, da segunda jornada do Grupo C, foi substituído, dando lugar a Renato Sanches.



Logo nessa altura, Kökçü entrou em confronto de palavras com Bruno Lage, tendo mesmo nem cumprimentado o treinador ‘encarnado’ quando saiu, e os dois voltaram a ‘pegar-se’ quando Renato Sanches marcou para o Benfica.



“Todos querem jogar 90 minutos. Talvez não devesse mostrá-lo. Tenho um temperamento turco. Aconteceu. Temos de esquecer isto. Não é bom ficar nesta situação”, confessou o internacional turco.



Apesar do conflito, Kökçü frisou que não tem qualquer problema com Bruno Lage.



“Não tenho problemas com o treinador. Estamos juntos numa época maravilhosa. Colocou-me a jogar e na minha posição. Temos uma boa relação. Resolvemos tudo. Não temos qualquer problema”, concluiu.



O Benfica fecha a fase de grupos na quarta-feira frente ao Bayern Munique, em Charlotte, nos Estados Unidos, país que está a receber o novo formato do Mundial de clubes com 32 equipas.