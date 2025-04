Lage dá a receita para o sucesso do Benfica

“Todos temos de estar no foco certo para atingir os nossos objetivos, trazendo a confiança necessária nas nossas exibições, mas também o respeito pelo Arouca, e que isso nos traga humildade para enfrentar o jogo. É o que também espero dos adeptos: confiança e respeito”, frisou, na conferência de imprensa de antevisão.



No auditório do centro de treinos das ‘águias’, no Seixal, Bruno Lage considerou o Arouca uma equipa “que pratica bom futebol”, lembrando as boas exibições frente a Sporting de Braga e Sporting, apelando a um ‘inferno’ da Luz com energia positiva.



“Num desporto coletivo, é pouco importante [quem são os rostos de um possível título]. O importante é sentir que pertencemos a um grande clube e que todos nós temos um objetivo em comum. Este jogo é muito importante para sentirmos que temos o foco nos objetivos finais, e isso passará por vencer este jogo”, sublinhou.



Questionado por um possível regresso do internacional português Bernardo Silva já na próxima temporada, como foi noticiado hoje pela comunicação social, Bruno Lage reconheceu no médio do Manchester City como “um símbolo” do clube, com quem se cruzou na formação.



“É um jogador pelo qual os adeptos têm um enorme carinho, que conheço muito bem e tem feito uma carreira fantástica. Já manifestou vontade em regressar, não se sabe quando, tem de se juntar a vontade do jogador e a oportunidade do clube. Não é nada que nos tire do foco deste jogo, que é o que posso controlar”, explicou.



O técnico negou problemas com Bruma, que está convocado e poderá ser opção, rejeitando ainda que a investigação em curso em Itália, que aponta Di María como um dos futebolistas envolvidos em jogos em plataformas ilegais, cause prejuízo.



“O Bruma esteve doente, não jogou, recuperou, treinou, está convocado e, se for meu entendimento, será opção para o jogo”, disse, acrescentando: “O Di María já falou publicamente sobre o assunto e nós estamos ao lado dele. Sabe que tem a estrutura e o treinador, que o vão defender bem. O que vi hoje foi um jogador supermotivado em ajudar a equipa a vencer e realizar boas exibições”, assegurou ainda.



Bruno Lage abordou ainda a multa “merecida” e que compreende, alusiva a gestos direcionados para a bancada na goleada em casa do FC Porto, por 4-1, esperando “não voltar a repetir”, embora não o possa prometer em ambientes “quentinhos”.



O líder Benfica, com 68 pontos, recebe o Arouca, 12.º, com 29, no domingo, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, que contará com a arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.