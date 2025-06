Lage nega problemas com Kökçü

"O mais importante é dizer que tanto eu como o jogador temos consciência de que não foi um bom momento. Como líder, sou o primeiro a reconhecê-lo. Ele tem sangue turco, mas eu também tenho sangue sadino, que ferve de forma muito rápida. O mais importante foi que conversámos e tentámos perceber como é que duas pessoas que sempre se relacionaram muito bem tiveram aquele momento", afirmou Bruno Lage.

Na última sexta-feira, o jogador de 24 anos reagiu mal quando, a meio da segunda parte do encontro com o Auckland City (6-0), da segunda jornada do Grupo C, foi substituído, dando lugar a Renato Sanches.

Logo nessa altura, Kökçü entrou em confronto de palavras com Bruno Lage, tendo mesmo nem cumprimentado o treinador encarnado quando saiu, com os dois a voltarem a "pegar-se" quando Renato Sanches marcou um golo para o Benfica.

"Eu percebo que ele é uma pessoa grata, assim como ele sabe o jogador que é e a importância que tem para mim, no presente e para o futuro. Acredito que poderá ter uma importância muito grande no Benfica. O assunto ficou resolvido em família", frisou o treinador encarnado, que falava aos jornalistas na sala de imprensa do Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos, palco do duelo desta terça-feira com o Bayern Munique.

O encontro está agendado para as 20h00 (em Lisboa) e o Benfica precisa de um ponto para conseguir a qualificação para os oitavos de final, sendo que poderá ser apurado mesmo perdendo.