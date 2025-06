Lage pede agressividade ao Benfica

"Todos temos de ter consciência que temos de ser muito mais agressivos. E eu tenho sido mais agressivo com os jogadores. O jogo com o Bayern é o primeiro teste para esse tipo de situações. Disse-vos que não queria falar do passado, nem do futuro, apenas do Mundial de Clubes, mas na próxima época temos de ser muito mais agressivos dentro e fora de campo. Há coisas que têm de ser mudadas radicalmente", frisou Bruno Lage.

O treinador encarnado falava aos jornalistas na sala de imprensa do Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos, palco do duelo desta terça-feira com o Bayern Munique, da terceira e última jornada do Grupo C.

O Benfica chega a esta fase com quatro pontos, dois atrás dos germânicos, já apurados, e com mais três do que o Boca Juniors, que defronta os amadores do Auckland City, já eliminados.

"Temos trabalhado muito a questão da agressividade com os jogadores. Alguns não têm essa agressividade. Não pode voltar a acontecer um jogador ganhar uma bola perto da área dele e levá-la até à nossa área. Tem de haver essa agressividade", reforçou.

Por isso, Lage quer fazer um "grande jogo" frente ao Bayern e prometeu entrar em campo só com o objetivo de tentar vencer o "gigante" bávaro.

"Queremos fazer um grande jogo, um jogo que nos permita seguir em frente. E, como tal, vai entrar o melhor onze neste momento para vencer. Vamos jogar contra uma equipa muito boa, que tem uma dinâmica muito interessante, principalmente nos corredores", referiu o treinador de 49 anos.

Lage confirmou ainda que Florentino continua em dúvida para o duelo com os alemães devido a problemas físicos.

O encontro está agendado para as 20h00 horas (em Lisboa).