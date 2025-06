Lateral direito Amar Dedic quase garantido pelo Benfica

Nascido na Áustria, Amar Dedic cumpriu a formação do Red Bull Salzburgo. É um ala que pode jogar tanto à direita como à esquerda. Na última temporada fez 25 jogos pelos austríacos e somou seis assistências para golo.



Já na segunda metade da temporada, Dedic foi emprestado ao Marselha, onde jogou em 10 partidas. O Benfica pretende assim acabar com uma insuficiência no plantel que obrigou muitas vezes o central Tomás Araújo a jogar adaptado na posição de lateral-direito.